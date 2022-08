Anticipazioni Grande Fratello Vip | due papabili concorrenti

(Di venerdì 5 agosto 2022)Vip, ci siamo più passa il tempo e più cresce la curiosità di capire chi farà parte della nuova casa del Gf. Al timone della trasmissione il solito Alfonso Signorini che, durante questa estate in qualche intervista, ha fatto trapelare qualcosina su probabilie partecipazioni al programma. Tra inomi che impazzano su Twitter due nella giornata di oggi hanno catturato fortemente la nostra attenzione. La prima è una donna e si chiama Vittoria Schisano. Attrice italiana è nota per la sua interpretazione della fiction “Un Posto al Sole”. In una delle interviste rilasciate da Alfonso Signorini è trapelata una sorta di trattativa tra la produzione e Vittoria. Vediamo se l’indiscrezione sarà confermata oppure no. Altro nome è quello di Luciano Punzo ...

ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip 7: salta un concorrente annunciato da Signorini | Gossip News Italia #AlfonsoSignorini… - telodogratis : Arnoldo Mondadori, tutto sulla serie tv che racconta la storia del grande editore: anticipazioni, trama, cast - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip 7: salta un concorrente annunciato da Signorini | Gossip News Italia #AlfonsoSignorini… - CaporaleLuca : Ico “Suoni del Sud”: grande opportunità per Foggia. Designati direttore stabile e artistico. Anticipazioni calendar… - katiadiluna16 : Eccoci la casa è pronta per ospitare gli inquilini del #gfvip ! #GFvip2022 #gfvip7 #gossip #anticipazioni #gf… -

TuttoSulGossip

... non mi avrebbero dato spazio per scrivere o non mi avrebbero dato due premi importanti che consoddisfazione e onore ho ricevuto' , ha concluso. Sei sorelle/5 agosto: Elisa ......e continuerà a non capire per quale ragione Züleyha abbia dimenticato così in fretta il loro... Altredi Terra amara su Telegram . Anticipazioni Grande Fratello Vip 2022: si parte subito con il doppio appuntamento! Arriva il primo video ufficiale Spoiler Terra amara: una scomoda richiesta da HÜNKAR I continui scontri tra il figlio Demir Yaman (Murat Ünalmis) e Yilmaz Akkaya (Ugur Günes) spingeranno ...Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’8 al 12 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45) ...