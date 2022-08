Uomini e Donne, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia in crisi e lui ha un’altra? Parla l’ex corteggiatrice che replica ai rumors (Di giovedì 4 agosto 2022) Non smette di far chiacchierare la crisi che ha fatto separare i due ex volti di Uomini e Donne Francesca del Taglia e Eugenio Colombo. Era il lontano 2013 quando il dj ha deciso di scegliere Francesca, scesa a corteggiarlo e sicura di volerlo con sé. Una frequentazione, la loro, fatta di alti e bassi visto anche il carattere vulcanico di quest’ultima. Il tempo però, ha dato ragione ai loro sentimenti che per tanti erano frutto di un interesse mediatico. Per dieci anni i due hanno portato avanti i progetti di vita stabiliti. Si sono sposati, hanno creato il loro nido d’amore e hanno messo al mondo due splendidi bambini. Parliamo di Brando, di 7 anni e Zeno, in attesa di compierne 4. Più volte si era Parlato di crisi ... Leggi su isaechia (Di giovedì 4 agosto 2022) Non smette di far chiacchierare lache ha fatto separare i due ex volti didel. Era il lontano 2013 quando il dj ha deciso di scegliere, scesa a corteggiarlo e sicura di volerlo con sé. Una frequentazione, la loro, fatta di alti e bassi visto anche il carattere vulcanico di quest’ultima. Il tempo però, ha dato ragione ai loro sentimenti che per tanti erano frutto di un interesse mediatico. Per dieci anni i due hanno portato avanti i progetti di vita stabiliti. Si sono sposati, hanno creato il loro nido d’amore e hanno messo al mondo due splendidi bambini. Parliamo di Brando, di 7 anni e Zeno, in attesa di compierne 4. Più volte si erato di...

