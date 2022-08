Sarri: “Non è semplice lavorare con De Laurentiis”, poi i retroscena su Mertens e Albiol (Di giovedì 4 agosto 2022) Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli e attualmente sulla panchina della Lazio, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport, parlando a tutto tondo della sua carriera. Dagli esordi ai primi titoli, passando per Cristiano Ronaldo e la sua esperienza romana. Immancabile, ovviamente, anche un riferimento agli anni napoletani, nei quali ha fatto sognare un intero popolo, portandolo ad un soffio da uno storico trionfo. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: Quale squadra ha espresso alla perfezione la mia idea di calcio? Senz’altro il Napoli, quello dell’ultimo anno. Giocava il calcio che avevo in mente, un calcio di coinvolgimento totale. FOTO: Getty – Sarri Mertens NapoliMertens prima punta? Avevamo tre esterni d’attacco per due posti: la qualità di Insigne e l’equilibrio ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 4 agosto 2022) Maurizio, ex allenatore del Napoli e attualmente sulla panchina della Lazio, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport, parlando a tutto tondo della sua carriera. Dagli esordi ai primi titoli, passando per Cristiano Ronaldo e la sua esperienza romana. Immancabile, ovviamente, anche un riferimento agli anni napoletani, nei quali ha fatto sognare un intero popolo, portandolo ad un soffio da uno storico trionfo. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: Quale squadra ha espresso alla perfezione la mia idea di calcio? Senz’altro il Napoli, quello dell’ultimo anno. Giocava il calcio che avevo in mente, un calcio di coinvolgimento totale. FOTO: Getty –Napoliprima punta? Avevamo tre esterni d’attacco per due posti: la qualità di Insigne e l’equilibrio ...

FBiasin : A ESPN “Ho scelto la Juve per Sarri ma è andato via dopo solo un anno'. 'All'Ajax pressavamo forte, alla Juve si st… - infoitsport : Mourinho, Chiellini, Ronaldo e Juve: Sarri non risparmia nessuno - infoitsport : Sarri su ADL: 'Provo graditutidine, ma lavorarci insieme non è semplice' - infoitsport : Sarri: 'La mia Juve era a fine ciclo. La squadra doveva adattarsi a CR7, non il contrario' - infoitsport : Sarri: 'Ho allenato una Juve a fine ciclo. Ronaldo? Doveva adattarsi alla squadra, non viceversa' -