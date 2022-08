La cestista statunitense Brittney Griner è stata condannata in Russia a 9 anni di prigione (Di giovedì 4 agosto 2022) Per traffico di droga, con accuse considerate politicamente motivate: uno scambio di prigionieri è però ancora possibile Leggi su ilpost (Di giovedì 4 agosto 2022) Per traffico di droga, con accuse considerate politicamente motivate: uno scambio di prigionieri è però ancora possibile

ilPostSport : RT @ilpost: La cestista statunitense Brittney Griner è stata condannata in Russia a 9 anni di prigione - ilpost : La cestista statunitense Brittney Griner è stata condannata in Russia a 9 anni di prigione - Littleirons : William Felton Russell, detto Bill (Monroe, 12 febbraio 1934 – 31 Luglio 2022) è stato un cestista, allenatore di p… - lorenzodalai : RT @ilpost: Gli Stati Uniti hanno proposto uno scambio di prigionieri per liberare la cestista statunitense Brittney Griner, arrestata in R… - claudioc : RT @ilpost: Gli Stati Uniti hanno proposto uno scambio di prigionieri per liberare la cestista statunitense Brittney Griner, arrestata in R… -