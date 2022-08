Allegri: «La Juve parte sempre per vincere, ma Inter, Roma e Milan si sono rinforzate» (Di giovedì 4 agosto 2022) Massimiliano Allegri ha parlato ai margini dell’amichevole in famiglia a Villar Perosa: ecco le sue parole in chiave Scudetto L’allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha parlato dopo l’amichevole in famiglia a Villar Perosa contro la Juventus U23. Le sue parole. CAMPIONATO – «Le altre si sono rinforzate molto: la Roma si è rinforzata molto, l’Inter si è rinforzata… Credo che Inter, Milan e Roma siano squadre molto più forti dell’anno scorso, quindi vincere il campionato sarà difficile. Bisognerà lavorare molto bene in una stagione differente: ci sono prima tre mesi dove si gioca un mini campionato e un passaggio di Champions». OBIETTIVI – «L‘anno scorso ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Massimilianoha parlato ai margini dell’amichevole in famiglia a Villar Perosa: ecco le sue parole in chiave Scudetto L’allenatore della, Massimiliano, ha parlato dopo l’amichevole in famiglia a Villar Perosa contro lantus U23. Le sue parole. CAMPIONATO – «Le altre simolto: lasi è rinforzata molto, l’si è rinforzata… Credo chesiano squadre molto più forti dell’anno scorso, quindiil campionato sarà difficile. Bisognerà lavorare molto bene in una stagione differente: ciprima tre mesi dove si gioca un mini campionato e un passaggio di Champions». OBIETTIVI – «L‘anno scorso ...

