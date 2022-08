Quando Ron Geesin diventò il quinto Pink Floyd (Di mercoledì 3 agosto 2022) Atom Heart Mother, pubblicato il 10 ottobre 1970, non è soltanto uno degli album dei Pink Floyd più amati (e controversi) dai fan del primo periodo, ma anche una delle copertine più famose e riconoscibili nella storia del rock. Frutto del genio dello Studio Hipgnosis di Storm Thorgerson e Aubrey Powell, la cover di Atom Heart Mother raffigura semplicemente una mucca al pascolo, la placida frisona Lulubelle III. (Harvest Records/EMI) «I Floyd si stavano allontanando dallo space rock per abbracciare il prog e la musica classica», ci ha raccontato recentemente Aubrey Powell all'inaugurazione della mostra Hipgnosis Studio: Pink Floyd and Beyond al Museo MArTa di Taranto. «Visto che Atom Heart Mother era un disco davvero particolare e fuori da ogni canone, abbiamo pensato, per contrasto, a una ... Leggi su panorama (Di mercoledì 3 agosto 2022) Atom Heart Mother, pubblicato il 10 ottobre 1970, non è soltanto uno degli album deipiù amati (e controversi) dai fan del primo periodo, ma anche una delle copertine più famose e riconoscibili nella storia del rock. Frutto del genio dello Studio Hipgnosis di Storm Thorgerson e Aubrey Powell, la cover di Atom Heart Mother raffigura semplicemente una mucca al pascolo, la placida frisona Lulubelle III. (Harvest Records/EMI) «Isi stavano allontanando dallo space rock per abbracciare il prog e la musica classica», ci ha raccontato recentemente Aubrey Powell all'inaugurazione della mostra Hipgnosis Studio:and Beyond al Museo MArTa di Taranto. «Visto che Atom Heart Mother era un disco davvero particolare e fuori da ogni canone, abbiamo pensato, per contrasto, a una ...

