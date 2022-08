“Non deve entrare”. Amici 22, l’annuncio del suo arrivo scatena la polemica: rivolta social (Di mercoledì 3 agosto 2022) Amici 22, manca un mese al via della nuova edizione ed il cast con in nuovi protagonisti e giudici sta prendendo forma. Nelle ultime settimane tante le indiscrezioni che sono girata, sul capitolo concorrenti fanno discutere quelle su Mattia Zenzola. Il ballerino sembrava sicuro del banco ma pare la direzione abbia deciso diversamente. Per chi non ricordasse Mattia si era dovuto ritirare poche settimane prima dell’inizio del serale a causa di un serio infortunio al piede. Raimondo Todaro, professore e grande estimatore di Mattia, la scorsa primavera ci aveva messo la faccia per far sì che il suo “pupillo” avesse una seconda chance. “A settembre un banco sarà tuo”, aveva detto. Ma pare che non si scontato, si si è saputo che il giovane protagonista della passata stagione del talent-show, attualmente starebbe sostenendo i provini per rientrare nella ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022)22, manca un mese al via della nuova edizione ed il cast con in nuovi protagonisti e giudici sta prendendo forma. Nelle ultime settimane tante le indiscrezioni che sono girata, sul capitolo concorrenti fanno discutere quelle su Mattia Zenzola. Il ballerino sembrava sicuro del banco ma pare la direzione abbia deciso diversamente. Per chi non ricordasse Mattia si era dovuto ritirare poche settimane prima dell’inizio del serale a causa di un serio infortunio al piede. Raimondo Todaro, professore e grande estimatore di Mattia, la scorsa primavera ci aveva messo la faccia per far sì che il suo “pupillo” avesse una seconda chance. “A settembre un banco sarà tuo”, aveva detto. Ma pare che non si scontato, si si è saputo che il giovane protagonista della passata stagione del talent-show, attualmente starebbe sostenendo i provini per rinella ...

