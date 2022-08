Aranova Un parco giochi più grande in via Siliqua | approvata la mozione

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Fiumicino – “È stata votata in Consiglio comunale unacomunale a nostra firma con cui abbiamo chiesto al Sindaco e alla Giunta di realizzare l’allargamento dell’area destinata aldi viaad. L’attuale unsituato in una zona centrale della località e molto frequentato dalle famiglie. E, considerando che nelle nostre località, compresa, la popolazione cresce a velocità costante – basti considerare che ogni anno i cittadini nel Comune aumentano di circa 1100 nuove unità, per lo più giovani famiglie con bambini – abbiamo ritenuto necessario e utile ingrandire l’areadi via”. A renderlo noto, a margine del Consiglio comunale, la presidente Alessandra Vona e i consiglieri ...

Gazzetta Regionale

...non era quello che ci aspettavamo Che fine hanno fatto gli asili nido in Project die ... ma anche quelli di Fiumicino, perché chi non ha trovato posto dovrà ricorrere aLeonardo che non ..."Il 65% dei casi totali " aggiunge " riguarda le località di Fiumicino e Isola sacra, il 9%Leonardo, il 5% siache Torrimpietra. In ogni caso rinnovo il mio invito a non abbassare la ... Aranova, Piccolo: "Orgoglioso di essere qui, vogliamo fare bene" Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...