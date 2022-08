Nato, via libera della Camera all’adesione di Finlandia e Svezia. FdI: “È un traguardo epocale” (Di martedì 2 agosto 2022) «Il via libera della Camera all’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato è una buona notizia. Di fronte all’aggressione russa contro l’Ucraina, il rafforzamento del fronte europeo dell’Alleanza è un passaggio importante che può fungere da deterrente a nuove minacce russe. Questo ingresso è importante anche nell’ottica di un maggiore protagonismo occidentale nella sfida dell’Artico, quadrante geopolitico spesso sottovalutato ma di importanza strategica in termini di sicurezza e di approvvigionamento energetico». Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Finlandia e Svezia nella Nato: gli ex M5s hanno votato contro L’Assemblea ha approvato la ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 agosto 2022) «Il viadiallaè una buona notizia. Di fronte all’aggressione russa contro l’Ucraina, il rafforzamento del fronte europeo dell’Alleanza è un passaggio importante che può fungere da deterrente a nuove minacce russe. Questo ingresso è importante anche nell’ottica di un maggiore protagonismo occidentale nella sfida dell’Artico, quadrante geopolitico spesso sottovalutato ma di importanza strategica in termini di sicurezza e di approvvigionamento energetico». Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.nella: gli ex M5s hanno votato contro L’Assemblea ha approvato la ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del ...

