Italia, Francia e Spagna chiedono alla Ue di far pagare alle Big Tech l’infrastruttura di rete (Di martedì 2 agosto 2022) Francia, Italia e Spagna chiedono alla Commissione europea di obbligare le Big Tech a condividere i costi delle reti di telecomunicazioni. In un documento congiunto citato da Reuters i tre paesi chiedono all’esecutivo di Bruxelles di intensificare gli sforzi per elaborare leggi che permettano di chiedere contributi ad aziende com Alphabet (Google), Netflix, Meta (Facebook e Instagram) per sostenere i costi degli aggiornamenti delle infrastrutture di rete. È la prima volta, sostiene Reuters, che i tre paesi escono allo scoperto con un documento congiunto. Nel quale sostengono anche che i sei maggiori fornitori di servizi Internet da soli rappresentano il 55% del traffico dell’intera rete. «Questo genera una serie di costi specifici per ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022)Commissione europea di obbligare le Biga condividere i costi delle reti di telecomunicazioni. In un documento congiunto citato da Reuters i tre paesiall’esecutivo di Bruxelles di intensificare gli sforzi per elaborare leggi che permettano di chiedere contributi ad aziende com Alphabet (Google), Netflix, Meta (Facebook e Instagram) per sostenere i costi degli aggiornamenti delle infrastrutture di. È la prima volta, sostiene Reuters, che i tre paesi escono allo scoperto con un documento congiunto. Nel quale sostengono anche che i sei maggiori fornitori di servizi Internet da soli rappresentano il 55% del traffico dell’intera. «Questo genera una serie di costi specifici per ...

sebmes : No, non è 'la patrimoniale'. È la tassa sulle successioni. Che negli Usa arriva al 40%, in Francia al 45%, in Germa… - ItalyinTunisia : Tunisia: risultato storico dell’Italia, sorpassa la Francia ed è il primo partner commerciale - elenabonetti : I provvedimenti messi in campo dal governo Draghi stanno dando risultati concreti: nel 2022 il Pil del nostro Paese… - maluni54 : RT @FaccioTommaso: Francia, pressione fiscale 45.6% (2020) Italia, pressione fiscale 42.7% (2020). Gettito imposta di successione in Franci… - Antonel52432350 : @robellardi @La_manina__ In Francia la patrimoniale c'è e ci sono molti più laureati che in Italia -