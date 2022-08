Io sono nessuno 2: David Leitch è convinto che verrà realizzato il sequel (Di martedì 2 agosto 2022) Il regista David Leitch ha parlato della possibilità che venga realizzato Io sono nessuno 2, sequel con Bob Odenkirk, rivelandosi molto fiducioso. Io sono nessuno 2 verrà realizzato: David Leitch ha infatti confermato che tutto il team, compreso il protagonista Bob Odenkirk, tornerà sul set. Il regista ha parlato del progetto in una recente intervista rilasciata a Collider in cui si alimentano le speranze dei fan del thriller con la star di Better Call Saul di cui è stato sceneggiatore e produttore. Nel film Io sono nessuno si raccontava la storia di un padre di famiglia dalla vita normale che dà spazio al suo istinto e alla violenza dopo che dei ladri ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 agosto 2022) Il registaha parlato della possibilità che vengaIo2,con Bob Odenkirk, rivelandosi molto fiducioso. Ioha infatti confermato che tutto il team, compreso il protagonista Bob Odenkirk, tornerà sul set. Il regista ha parlato del progetto in una recente intervista rilasciata a Collider in cui si alimentano le speranze dei fan del thriller con la star di Better Call Saul di cui è stato sceneggiatore e produttore. Nel film Iosi raccontava la storia di un padre di famiglia dalla vita normale che dà spazio al suo istinto e alla violenza dopo che dei ladri ...

