Bergamo, a tutta velocità su un furgone in centro: i carabinieri lo inseguono e sparano alle gomme per fermarlo (Di martedì 2 agosto 2022) Alla guida un uomo di origini straniere portato in caserma, nella fuga ha imboccato una strada contromano. Un carabiniere leggermente ferito a una gamba Leggi su repubblica (Di martedì 2 agosto 2022) Alla guida un uomo di origini straniere portato in caserma, nella fuga ha imboccato una strada contromano. Un carabiniere leggermente ferito a una gamba

L'inseguimento. L'inseguimento sarebbe iniziato in via Angelo Mai da dove il fugone è sceso a folle velocità verso la Stazione da qui ha raggiunto via Foro Boario che il conducente non ha esitato a im ... Inseguimento in centro a Bergamo L'uomo, di origini straniere, è stato portato in caserma. Sono al vaglio i motivi della fuga Subito dopo sono riusciti ad affiancarlo e a bloccarlo all'incrocio tra via Taramelli e via Mai. Paura stam ... L'inseguimento. L'inseguimento sarebbe iniziato in via Angelo Mai da dove il fugone è sceso a folle velocità verso la Stazione da qui ha raggiunto via Foro Boario che il conducente non ha esitato a im ...L'uomo, di origini straniere, è stato portato in caserma. Sono al vaglio i motivi della fuga Subito dopo sono riusciti ad affiancarlo e a bloccarlo all'incrocio tra via Taramelli e via Mai. Paura stam ...