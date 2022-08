Vladimir Putin, braccio paralizzato: come scaccia le zanzare, il video-choc (Di lunedì 1 agosto 2022) Indiscrezioni, voci e ricostruzioni che tornano con assoluta puntualità, quelle sulle condizioni di salute di Vladimir Putin. Lo zar è davvero malato? E quanto compromesso? Ora spunta un ultimo video che lascerebbe ben poco margine all'interpretazione, immagini girate alla Giornata della Marina Russa che si è tenuta ieri, domenica 31 luglio. Nelle immagini, si vede Putin mentre non riesce a muovere il braccio destro per scacciare le zanzare, tanto che per farlo si produce in un inusuale gesto col braccio sinistro. Immagini che rilanciano il sospetto sulle condizioni di salute del presidente della Federazione russa: come sta davvero? Cosa lo ha colpito, se qualcosa in passato lo ha colpito? Per inciso, il canale ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Indiscrezioni, voci e ricostruzioni che tornano con assoluta puntualità, quelle sulle condizioni di salute di. Lo zar è davvero malato? E quanto compromesso? Ora spunta un ultimoche lascerebbe ben poco margine all'interpretazione, immagini girate alla Giornata della Marina Russa che si è tenuta ieri, domenica 31 luglio. Nelle immagini, si vedementre non riesce a muovere ildestro perre le, tanto che per farlo si produce in un inusuale gesto colsinistro. Immagini che rilanciano il sospetto sulle condizioni di salute del presidente della Federazione russa:sta davvero? Cosa lo ha colpito, se qualcosa in passato lo ha colpito? Per inciso, il canale ...

