Un Posto al Sole, una protagonista via per sempre: mazzata per i fan (Di lunedì 1 agosto 2022) Una delle protagoniste di Un Posto al Sole potrebbe dire per sempre addio alla soap di Rai Tre: le anticipazioni Un Posto al Sole è una delle fiction tv italiane più seguite e amate di sempre, oltre che senza dubbio la più longeva. Presente sul palinsesto Rai fin dal suo debutto nel 1996, ha visto l’alternarsi di ben 26 stagioni e continua a funzionare a pieno ritmo. La serie ruota attorno alla vita di Napoli, in particolare quella di Palazzo Palladini. Un Posto al Sole, logo (Screenshot Tv)Il condominio, situato sulla collina partenopea di Posillipo, con vista sul Vesuvio e sul golfo di Napoli, fa da sfondo ai personaggi che ne sono i protagonisti. Nel corso degli anni sono tantissimi i volti che sono comparsi, ma ad alcuni il ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 1 agosto 2022) Una delle protagoniste di Unalpotrebbe dire peraddio alla soap di Rai Tre: le anticipazioni Unalè una delle fiction tv italiane più seguite e amate di, oltre che senza dubbio la più longeva. Presente sul palinsesto Rai fin dal suo debutto nel 1996, ha visto l’alternarsi di ben 26 stagioni e continua a funzionare a pieno ritmo. La serie ruota attorno alla vita di Napoli, in particolare quella di Palazzo Palladini. Unal, logo (Screenshot Tv)Il condominio, situato sulla collina partenopea di Posillipo, con vista sul Vesuvio e sul golfo di Napoli, fa da sfondo ai personaggi che ne sono i protagonisti. Nel corso degli anni sono tantissimi i volti che sono comparsi, ma ad alcuni il ...

TommyBrain : Visione TV:Giggino ‘a cartelletta cerca un posto al sole. E lo avrà: ecco come - IacobellisT : Visione TV:Giggino ‘a cartelletta cerca un posto al sole. E lo avrà: ecco come - IacobellisT : RT @VisioneTv: Candidato a Modena? O direttamente a Bibbiano? Niente paura per Di Maio: ormai interno al sistema e con protezioni potenti,… - fiatcurrency1 : @LauraCarrese E' veramente una tristezza vedere la proliferazione di queste forze politiche capeggiate da mestieran… - ninomio55 : A #inonda #Fratoianni arrampicatore di specchi. Cosa non si farebbe per un posto al sole. -