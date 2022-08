Juventus, Gazzetta: domani consulto medico a Lione per Pogba e in seguito la decisione (Di lunedì 1 agosto 2022) Paul Pogba sta prendere la decisione sul suo futuro. Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, il centrocampista della Juventus domani effettuerà un consulto medico a Lione per capire come procedere dopo il suo infortunio al menisco. Il francese potrebbe scegliere l’operazione di sutura, un intervento che risolverebbe completamente il suo problema, ma che lo costringerebbe ad uno stop tra i tre ed i cinque mesi. Pogba, però, non vorrebbe perdere i Mondiali di Qatar 2022 e, per tale motivo, potrebbe optare per l’asportazione in artroscopia del pezzetto di menisco o per un tentativo di terapia conservativa, rinviando l’intervento. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Paulsta prendere lasul suo futuro. Stando a quanto riportato da.it, il centrocampista dellaeffettuerà unper capire come procedere dopo il suo infortunio al menisco. Il francese potrebbe scegliere l’operazione di sutura, un intervento che risolverebbe completamente il suo problema, ma che lo costringerebbe ad uno stop tra i tre ed i cinque mesi., però, non vorrebbe perdere i Mondiali di Qatar 2022 e, per tale motivo, potrebbe optare per l’asportazione in artroscopia del pezzetto di menisco o per un tentativo di terapia conservativa, rinviando l’intervento. SportFace.

GiovaAlbanese : La #Juventus negli ultimi giorni è tornata a chiedere informazioni anche sulla situazione #Raspadori. La lista dei… - Gazzetta_it : Oggi in #primapagina la #Juventus che continua a spendere, la LuLa che splende nell'Inter e la Roma che brilla con… - Gazzetta_it : Locatelli: 'Più palloni tocco più son contento. E gioco con la mia squadra del cuore' #Juventus - sportface2016 : #SerieA | #Juventus, Gazzetta: domani consulto medico a Lione per #Pogba e in seguito la decisione - JacomoJuventi : RT @Gazzetta_it: Ihattaren, tutti i fantasmi del ragazzo di cristallo. Storia di un giocatore sulla linea del mistero -