Traffico Roma del 31-07-2022 ore 13 | 30

(Di domenica 31 luglio 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento una buona giornata Un incidente sulla Pontina tra tordecenci e Castel di Decima verso Pomezia abbiamo rallentamenti in centro zona piazza Veneto incidente in via Cesare Battisti verso il Quirinale sulla Cassia bis Veientana invece rallentamenti per lavori tra il raccordo anulare lo svincolo per via della Giustiniana in zona piazza Bologna lavori sul viale delle provincie prestare attenzione possibili chiusure ancora fino alla prossima settimana lavori sulla via Ardeatina tra via di Tor Pagnotta il raccordo domani modifiche per il tram a 14 in programma lavori sulla via Prenestina lungo la tratta del tram pertanto la linea 14 seguire il percorso del tram 5 Termini Piazza dei Gerani E con questo è tutto dettagli di queste di altre notizie li potete consultare nel sito.luceverde.it ...