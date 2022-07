Lo avvicinano e gli sparano sparano mentre è in scooter | ferito

(Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Verso le 3 della scorsa notte i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Catone del quartiere Soccavo per segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto un 46enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, che presentava alle gambe delle lievi abrasioni. Sequestrati 6 bossoli calibro 9×21 trovati sul manto stradale. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che l’uomo,era a bordo del proprio, sia stato avvicinato da alcuni individui a bordo di un altro mezzo che per motivi ancora poco chiari hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco nei suoi confronti. L’uomo è stato medicato dal personale del 118 intervenuto sul luogo e le abrasioni sembrano essere riconducibili a colpi di striscio o rimbalzo. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della ...

