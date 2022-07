Roma, esplode bomba artigianale in zona Magliana: danni a negozio e 5 auto - Cronaca - quotidiano.net (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, lascia in auto la figlia sotto il sole, era a fare la spesa: denunciato Roma, 30 luglio 2022 - Una bomba artigianale è esplosa questa notte nei pressi di un negozio di informatica in zona ... Leggi su quotidiano (Di sabato 30 luglio 2022), lascia inla figlia sotto il sole, era a fare la spesa: denunciato, 30 luglio 2022 - Unaè esplosa questa notte nei pressi di undi informatica in...

briguzia : RT @TommasoChimenti: Rumori Fuori Scena-Teatro Vittoria-Roma - MariaRitaMilesi : RT @BergamoeC: Milano 27 luglio 1993 ore 23.14 un’autobomba esplode in via Palestro. 43 minuti dopo una deflagrazione a Roma, davanti alla… - ginugiola : RT @BergamoeC: Milano 27 luglio 1993 ore 23.14 un’autobomba esplode in via Palestro. 43 minuti dopo una deflagrazione a Roma, davanti alla… - baratto_m : RT @BergamoeC: Milano 27 luglio 1993 ore 23.14 un’autobomba esplode in via Palestro. 43 minuti dopo una deflagrazione a Roma, davanti alla… - BergamoeC : Milano 27 luglio 1993 ore 23.14 un’autobomba esplode in via Palestro. 43 minuti dopo una deflagrazione a Roma, dava… -