**M5S: tra addii ora è incognita Bonafede, 'abboccamenti' per ex ministro ma lui resta** (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - E' l'uomo che ha traghettato Giuseppe Conte nel M5S. Anche per questo gli occhi di molti, dentro e fuori ai Palazzi romani, sono su Alfonso Bonafede, l'ex ministro della Giustizia, tra i nomi dei big rimasti a 'bocca asciutta' sul terzo mandato. Tra i veterani per i quali la deroga era considerata possibile, i più hanno fatto sentire la loro voce, vedi Paola Taverna e Roberto Fico. Tace invece l'ex Guardasigilli, un silenzio che molti, in queste ore, considerano sospetto. E dopo gli addii di 'pezzi grossi' come Federico D'Incà e Davide Crippa, il nome di Bonafede torna a girare vorticosamente, al pari dei giorni successivi alla scissione capitanata da Luigi Di Maio, a cui Bonafede è da sempre considerato molto vicino. Fonti parlamentari raccontano all'Adnkronos di numerosi ...

