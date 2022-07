Gas, Arera: dal primo ottobre nuove modalità di aggiornamento dei costi per gli utenti in tutela (Di sabato 30 luglio 2022) La misura riguarderà circa 7,3 milioni di clienti domestici, su un totale di 20,4 milioni, dunque il 35,6% del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 30 luglio 2022) La misura riguarderà circa 7,3 milioni di clienti domestici, su un totale di 20,4 milioni, dunque il 35,6% del ...

Confcommercio : Il presidente #Sangalli: 'Serve una risposta europea per contrastare questi rincari e introdurre un tetto al prezzo… - moneypuntoit : ?? Bollette, le novità sui prezzi: cambia il calcolo, ecco per chi e da quando ?? - BsConfcommercio : RT @Confcommercio: Il presidente #Sangalli: 'Serve una risposta europea per contrastare questi rincari e introdurre un tetto al prezzo del… - ConfcommercioUm : RT @Confcommercio: Il presidente #Sangalli: 'Serve una risposta europea per contrastare questi rincari e introdurre un tetto al prezzo del… - SergioDeLuca_ : RT @Confcommercio: Il presidente #Sangalli: 'Serve una risposta europea per contrastare questi rincari e introdurre un tetto al prezzo del… -