“Vino di prima mattina”. Gasparri al veleno contro Letta e Calenda (Di giovedì 28 luglio 2022) “Vogliamo sapere se è stato Vladimir Putin che ha fatto cadere il governo di Draghi. Vogliamo sapere se il governo è stato fatto cadere su mandato di una potenza straniera e con cui non possiamo avere buoni rapporti”. Le parole di Enrico Letta all'Assemblea nazionale della Coldiretti e quelle di Carlo Calenda (“Non è un caso che il governo è caduto per colpa di tre forze filoputiniane, è una destra filo-russa, anti-europea”) fanno sobbalzare dalla sedia Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. L'esponente azzurro è ospite della puntata del 28 luglio de L'Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Francesco Magnani, e tira una bordata al segretario del Partito Democratico e al leader di Azione: “Alla riunione della Coldiretti somministrano Vino? Qualcuno ha bevuto di prima ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) “Vogliamo sapere se è stato Vladimir Putin che ha fatto cadere il governo di Draghi. Vogliamo sapere se il governo è stato fatto cadere su mandato di una potenza straniera e con cui non possiamo avere buoni rapporti”. Le parole di Enricoall'Assemblea nazionale della Coldiretti e quelle di Carlo(“Non è un caso che il governo è caduto per colpa di tre forze filoputiniane, è una destra filo-russa, anti-europea”) fanno sobbalzare dalla sedia Maurizio, senatore di Forza Italia. L'esponente azzurro è ospite della puntata del 28 luglio de L'Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Francesco Magnani, e tira una bordata al segretario del Partito Democratico e al leader di Azione: “Alla riunione della Coldiretti somministrano? Qualcuno ha bevuto di...

