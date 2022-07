Napoli, De Laurentiis sorride: prorogato al 2028/2029 divieto multiproprietà (Di giovedì 28 luglio 2022) In data odierna, il Consiglio Federale è intervenuto sulla norma transitoria dell’articolo 16-bis delle NOIF, andando a prorogare fino all’inizio della stagione 2028/2029 il termine per il divieto delle multiproprietà nel calcio, anche per società che non partecipano allo stesso campionato. Una decisione che tocca da vicino il Napoli e il Bari, dopo quanto successo negli ultimi mesi, con la società pugliese che è passata dalle mani di Aurelio De Laurentiis a quelle del figlio Luigi; i due presidenti hanno commentato, come riportato nel comunicato diffuso dal Napoli: “La modifica approvata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. in materia di multiproprietà è un atto di buon senso e una scelta che dà respiro a chi in questi anni ha creduto nel rilancio ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) In data odierna, il Consiglio Federale è intervenuto sulla norma transitoria dell’articolo 16-bis delle NOIF, andando a prorogare fino all’inizio della stagioneil termine per ildellenel calcio, anche per società che non partecipano allo stesso campionato. Una decisione che tocca da vicino ile il Bari, dopo quanto successo negli ultimi mesi, con la società pugliese che è passata dalle mani di Aurelio Dea quelle del figlio Luigi; i due presidenti hanno commentato, come riportato nel comunicato diffuso dal: “La modifica approvata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. in materia diè un atto di buon senso e una scelta che dà respiro a chi in questi anni ha creduto nel rilancio ...

