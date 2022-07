Mohammed bin Salman all’Eliseo: Macron lo accoglie con una lunga stretta di mano – Il video (Di giovedì 28 luglio 2022) Emmanuel Macron ha ricevuto Mohammad bin Salman per una cena di lavoro stasera all’Eliseo. Il presidente francese ha accolto il principe ereditario saudita con una lunga stretta di mano. Quella in Francia e in Grecia è la prima visita di bin Salman nell’Unione europea dall’assassinio del giornalista Jamal Khashoggi, avvenuto nel 2018. Ieri, 27 luglio, il principe è stato ad Atene, prima tappa del viaggio. July 28, 2022 Le critiche di Amnesty International Sul suo incontro con Macron non sono mancate le critiche. Parlando a France Presse, la segretaria generale di Amnesty International, Agnes Callamard, si è detta «profondamente turbata dalla visita, per ciò che questo significa per il nostro mondo, per Jamal (Khashoggi) e persone come lui». ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) Emmanuelha ricevuto Mohammad binper una cena di lavoro stasera. Il presidente francese ha accolto il principe ereditario saudita con unadi. Quella in Francia e in Grecia è la prima visita di binnell’Unione europea dall’assassinio del giornalista Jamal Khashoggi, avvenuto nel 2018. Ieri, 27 luglio, il principe è stato ad Atene, prima tappa del viaggio. July 28, 2022 Le critiche di Amnesty International Sul suo incontro connon sono mancate le critiche. Parlando a France Presse, la segretaria generale di Amnesty International, Agnes Callamard, si è detta «profondamente turbata dalla visita, per ciò che questo significa per il nostro mondo, per Jamal (Khashoggi) e persone come lui». ...

savina_ma : RT @osmed_it: Il principe ereditario dell’#ArabiaSaudita Mohammed bin Salman #MBS sarà in visita in #Algeria a partire da domani Relazioni… - osmed_it : Il principe ereditario dell’#ArabiaSaudita Mohammed bin Salman #MBS sarà in visita in #Algeria a partire da domani… - pinapalu : Il principe saudita Mohammed Bin Salman oggi a Parigi ricevuto da Macron per parlare di petrolio. #realpolitic - ziowalter1973 : MOHAMMED BIN SALMAN HA ANNUNCIATO L'INIZIO DEI LAVORI PER 'THE LINE', UN GRATTACIELO ORIZZONTALE...… -