ATP Umago 2022 | Marco Cecchinato supera Lorenzo Musetti ed approda ai quarti di finale

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 luglio 2022)si prende la rivincita dal Roland Garros dello scorso anno. Il tennista siciliano stacca il pass per ididell’ ATP di, tornando tra i migliori 8 di un torneo del circuito maggiore dopo oltre un anno (da Parma 2021, quando arrivò in) battendo in due setnel derby tutto azzurro. Un 6-4 6-3 in 75 minuti ben giocato dal Ceck, che è apparso centrato per tutta la sfida; al contrario il campione di Amburgo ha compiuto parecchi errori nel corso della partita, incappando in una giornata storta. Ora per lui uno tra Franco Agamenone (con cui andrebbe in scena un altro derby) e Sebastian Baez. Si vede immediatamente cheè in giornata no, già nel nono punto dell’intera sfida: due ...