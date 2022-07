Quelli che ci mancano

(Di mercoledì 27 luglio 2022) L’idea di mollare, e di mandare a quel paese i partiti che in teoria lo sostenevano, Mario Draghi l’ha covata a lungo, molto prima del fatidico giorno di mercoledì scorso. Un anno fa, alle mie osservazioni sulla tenuta di una maggioranza rissosa e indecisa a tutto, rispose con un gesto eloquente. Eravamo nel salottino di Palazzo Chigi e il presidente del Consiglio, con la mano destra a taglio la batté su quella di sinistra tenuta aperta. «Se mi rompono» mi confidò «me ne vado». Chiaro il senso: non sto a farmi ricattare da questi; se mi lasciano lavorare, bene, altrimenti mi dimetto. Sull’argomento non mi è più capitato di tornare, ma dopo la sua mancata elezione a presidente della Repubblica ho sempre pensato che l’ex governatore della Bce non vedesse l’ora di fare le valigie, tale era la sua insofferenza per i riti della politica. Del resto, poco prima di Natale, quando si profilava ...

