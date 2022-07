Wta Varsavia 2022: programma 26 luglio interrotto per pioggia, slittano match di Errani e Cocciaretto (Di martedì 26 luglio 2022) La pioggia interrompe il programma del torneo Wta 250 di Varsavia 2022 nel pomeriggio di martedì 26 luglio. Dopo i primi match di giornata, infatti, tra cui la vittoria facile in due set di Jasmine Paolini contro Kovinic, tutto fermo sulla terra rossa polacca mentre si stavano giocando Serban-Lee, Baindl-Zanevska e Mladenovic-Bondar; questo, di riflesso, vuol dire che slitta l’inizio degli incontri che vedevano impegnate altre due italiane, ovvero Sara Errani contro l’olandese Rus ed Elisabetta Cocciaretto contro la padrona di casa Kubka. Seguiranno aggiornamenti alla ripresa del programma. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Lainterrompe ildel torneo Wta 250 dinel pomeriggio di martedì 26. Dopo i primidi giornata, infatti, tra cui la vittoria facile in due set di Jasmine Paolini contro Kovinic, tutto fermo sulla terra rossa polacca mentre si stavano giocando Serban-Lee, Baindl-Zanevska e Mladenovic-Bondar; questo, di riflesso, vuol dire che slitta l’inizio degli incontri che vedevano impegnate altre due italiane, ovvero Saracontro l’olandese Rus ed Elisabettacontro la padrona di casa Kubka. Seguiranno aggiornamenti alla ripresa del. SportFace.

Eurosport_IT : TUTTO FACILE PER PAOLINI! ?? L'azzurra batte Kovinic in 2 set e conquista gli ottavi sulla terra rossa di Varsavia… - sportface2016 : #WTAWarsaw, programma interrotto per pioggia: slittano i match di #Errani e #Cocciaretto - la_staxy : RT @Eurosport_IT: TUTTO FACILE PER PAOLINI! ?? L'azzurra batte Kovinic in 2 set e conquista gli ottavi sulla terra rossa di Varsavia ????????… - carloarbini51 : RT @Eurosport_IT: TUTTO FACILE PER PAOLINI! ?? L'azzurra batte Kovinic in 2 set e conquista gli ottavi sulla terra rossa di Varsavia ????????… - Occe64 : RT @Eurosport_IT: TUTTO FACILE PER PAOLINI! ?? L'azzurra batte Kovinic in 2 set e conquista gli ottavi sulla terra rossa di Varsavia ????????… -