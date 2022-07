"Non è pronto". Un terremoto in Ferrari, ecco chi stronca Charles Leclerc (Di martedì 26 luglio 2022) «Gli errori non vengono da soli, sono come le ciliegie. L'uno tira l'altro». L'ingegner Mauro Forghieri appare più infastidito da quello che sta combinando l'amatissima Ferrari che dal caldo impressionante che avvolge Maranello. Ha ragione l'ingegnere che ha creato l'epopea tecnica di Maranello per decenni, portando al titolo mondiale Phil Hill, Surtees, Lauda, Scheckter e vincendo, con le sue Rosse, tutte le categoria del motorsport. Enzo Ferrari avrebbe fatto fuoco e fiamme nel vedere le sue monoposto gettare al vento un mondiale come stanno facendo gli uomini della Squadra Corse con Leclerc in testa. È ancora vivida, nel popolo Rosso, la clamorosa uscita del monegasco al Paul Ricard, un erroraccio che gli ha fatto perdere il gran premio e lo ha ricacciato indietro nella classifica piloti, ora comandata da quel demonio di Verstappen ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) «Gli errori non vengono da soli, sono come le ciliegie. L'uno tira l'altro». L'ingegner Mauro Forghieri appare più infastidito da quello che sta combinando l'amatissimache dal caldo impressionante che avvolge Maranello. Ha ragione l'ingegnere che ha creato l'epopea tecnica di Maranello per decenni, portando al titolo mondiale Phil Hill, Surtees, Lauda, Scheckter e vincendo, con le sue Rosse, tutte le categoria del motorsport. Enzoavrebbe fatto fuoco e fiamme nel vedere le sue monoposto gettare al vento un mondiale come stanno facendo gli uomini della Squadra Corse conin testa. È ancora vivida, nel popolo Rosso, la clamorosa uscita del monegasco al Paul Ricard, un erroraccio che gli ha fatto perdere il gran premio e lo ha ricacciato indietro nella classifica piloti, ora comandata da quel demonio di Verstappen ...

