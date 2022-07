The Walking Dead: i film su Rick Grimes sono stati cancellati? (Di lunedì 25 luglio 2022) Per anni i fan hanno atteso novità riguardo ai preannunciati film sul personaggio di Rick Grimes di The Walking Dead, ma ora la notizia è quasi certa: i film potrebbero non arrivare mai. The Walking Dead è una delle serie più seguite nel mondo negli ultimi 10 anni e uno dei protagonisti più amati è stato, sicuramente, Rick Grimes. in precedenza era stato annunciato il ritorno del personaggio interpretato da Andrew Lincoln in un paio di film che ora pare siano stati cancellati. Il boss del franchise The Walking Dead, Scott Gimple, aveva già annunciato nel novembre del 2018 che una trilogia di film incentrata su ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 25 luglio 2022) Per anni i fan hanno atteso novità riguardo ai preannunciatisul personaggio didi The, ma ora la notizia è quasi certa: ipotrebbero non arrivare mai. Theè una delle serie più seguite nel mondo negli ultimi 10 anni e uno dei protagonisti più amati è stato, sicuramente,. in precedenza era stato annunciato il ritorno del personaggio interpretato da Andrew Lincoln in un paio diche ora pare siano. Il boss del franchise The, Scott Gimple, aveva già annunciato nel novembre del 2018 che una trilogia diincentrata su ...

