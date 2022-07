Maserati Project 24 | gioiello per pochi eletti

infoiteconomia : Maserati Project 24: motore, potenza, peso, caratteristiche e scheda tecnica - infoiteconomia : Maserati Project 24, dalla MC20 alla specialissima da pista -

740 cavalli dal poderoso V6 90° Nettuno , grazie a nuove turbine; un assetto 'pronto corsa' delle sospensioni regolabili , freni carboceramici Brembo e gomme slick da 18' Racing . In poche parole, e ...VEDI ANCHE Come è costruita unaMC20 Su una linea di produzione hi - tech Autobahn e cronometro giudici imparziali:MC20 ha numeri da capogiro (video)GranTurismo ...La Maserati Project 24 è la nuova auto sportiva da pista dell'azienda bolognese. Il motore è il V6 Nettuno aggiornato e potenziato.Maserati presenta Project24, un progetto (indicato con un nome in codice) per un numero limitato di auto supersportive – soli 62 esemplari -, che eleva le prestazioni del Brand ad un nuovo livello di ...