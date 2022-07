Hamilton: 'Che fatica! Ero senz'acqua, ho perso circa tre chili' (Di domenica 24 luglio 2022) Lewis Hamilton ha cominciato faticando la nuova stagione, ma con quello del GP di Francia fanno già quattro podi consecutivi e cinque in tutto il campionato. A poco a poco la Mercedes continua a ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 24 luglio 2022) Lewisha cominciato faticando la nuova stagione, ma con quello del GP di Francia fanno già quattro podi consecutivi e cinque in tutto il campionato. A poco a poco la Mercedes continua a ...

Italiaracing : RT @MassimoCosta6: Lewis Hamilton #FrenchGP saluta per l'ennesima volta i signori di #RaceAnatomy e in particolare un certo #Turrini che ne… - GianlucaZippo : @RollingGuitar Il click che lui ha fatto l'anno scorso, lottando contro un Hamilton e una Mercedes superiori nell'u… - sotirias : RT @Crimson_94: P2. Ma quelli che 'gnegne vince solo grazie alla macchina, vincerei anch'io con la Merc' tutti spariti????? A 37 anni #Hamilt… - F1ingenerale_ : Quanto è mancato a #Hamilton per conquistare la vittoria del #FrenchGP? Ecco la risposta di Lewis! #F1inGenerale… - alexcastriotta : @stefanoocortii Leclerc non ha ancora smesso di fare gli errori di guida che ogni tanto commette. Ne ha sempre fatt… -