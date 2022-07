Clima, i danni degli adulti sono in via d’estinzione: c’è speranza per i giovani di oggi (Di domenica 24 luglio 2022) di Angelo Lo Verme Negli ultimi secoli ci sono state tante rivoluzioni. Rivoluzioni sociali, economiche, culturali, ma poi, non appena si sono assestati e consolidati i nuovi equilibri istituiti, il mondo è tornato ad essere quel luogo dove si è portati quasi a credere che le disuguaglianze e le ingiustizie siano inevitabili. Ripeterle più o meno simili al passato appare dunque disutile alla lente retrospettiva della storia; la stessa storia che invece registra casi isolatissimi di un altro tipo di rivoluzione: quella interiore. L’unica rivoluzione che porta l’individuo che la attua a uno stato di elevazione spirituale e morale, che se intrapresa dalla maggioranza della popolazione mondiale sparirebbero in breve tutte le disuguaglianze e le ingiustizie. Sperare ciò però sarebbe utopico, ma pare che ci sia in atto una rivoluzione “naturale” che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) di Angelo Lo Verme Negli ultimi secoli cistate tante rivoluzioni. Rivoluzioni sociali, economiche, culturali, ma poi, non appena siassestati e consolidati i nuovi equilibri istituiti, il mondo è tornato ad essere quel luogo dove si è portati quasi a credere che le disuguaglianze e le ingiustizie siano inevitabili. Ripeterle più o meno simili al passato appare dunque disutile alla lente retrospettiva della storia; la stessa storia che invece registra casi isolatissimi di un altro tipo di rivoluzione: quella interiore. L’unica rivoluzione che porta l’individuo che la attua a uno stato di elevazione spirituale e morale, che se intrapresa dalla maggioranza della popolazione mondiale sparirebbero in breve tutte le disuguaglianze e le ingiustizie. Sperare ciò però sarebbe utopico, ma pare che ci sia in atto una rivoluzione “naturale” che ...

ilfattoblog : Clima, i danni degli adulti sono in via d’estinzione: c’è speranza per i giovani di oggi - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #primapagina #24luglio #FrontPage Le autobotti devono andare in alta montagna per salvare le mandrie. Disastro #siccità… - rassegnally : #primapagina #24luglio #FrontPage Le autobotti devono andare in alta montagna per salvare le mandrie. Disastro… - lacittanews : Il Colosseo e i Fori per un verso, il Vittoriano per un altro. Tutti i monumenti di Roma stanno soffrendo per i cam… - MattiaPolito : @Luca_Mussati @LScorbutico @UltimaGenerazi1 @iloveakaful Ivar Giaever? Che ha 93 anni e non ha mai fatto pubblicazi… -