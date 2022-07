Omicidio Muratovic | traballa la versione dei magrebini

(Di sabato 23 luglio 2022) Dopo l'interrogatorio in carcere, il gip ha convalidato il fermo per Adam e Ahmed Edrissi. Ma non è ancora chiaro il quadro delle responsabilità di entrambi

Nei giorni in cui restano da chiarire la dinamica e soprattutto il movente che c'è dietro alla rissa sfociata poi nell'di Leonardo, 25 anni, ad Anzio , si accende il 'faro' sul locale teatro della tragedia. Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, Questura e Prefettura, stanno valutando dei ...... Adam e Ahmed Ed Drissi, accusati in concorso dell'del pugile Leonardo. Ed ...Dopo l'interrogatorio in carcere, il gip ha convalidato il fermo per Adam e Ahmed Edrissi. Ma non è ancora chiaro il quadro delle responsabilità di entrambi ...Il sindacato: Servono specifici accordi per garantire la presenza sul territorio delle altre forze di polizia ad ordinamento statale che possano assicurare l'ordine .... La sensazione è che non manchi ...