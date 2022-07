The Walking Dead: Andrew Lincoln e Danai Gurira star di una miniserie su Rick e Michonne (Di venerdì 22 luglio 2022) Andrew Lincoln e Danai Gurira saranno i protagonisti di una miniserie di The Walking Dead dedicata a Rick e Michonne. The Walking Dead ha dato vita a una miniserie che concluderà la storia di Rick e Michonne, i personaggi interpretati da Andrew Lincoln e Danai Gurira. Durante il Comic-Con di San Diego 2022 è stato infatti svelato il nuovo progetto tratto dai fumetti di Robert Kirkman. Lo spinoff di The Walking Dead sarà un'epica storia d'amore tra due personaggi cambiati da un mondo trasformato. Rick e Michonne sono ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 luglio 2022)saranno i protagonisti di unadi Thededicata a. Theha dato vita a unache concluderà la storia di, i personaggi interpretati da. Durante il Comic-Con di San Diego 2022 è stato infatti svelato il nuovo progetto tratto dai fumetti di Robert Kirkman. Lo spinoff di Thesarà un'epica storia d'amore tra due personaggi cambiati da un mondo trasformato.sono ...

