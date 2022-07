Simona Ventura in bikini esplode di gioia: “Una giornata spettacolare” (Di venerdì 22 luglio 2022) Una giornata spettacolare per Simona Ventura ma è anche un’estate spettacolare. La conduttrice è in Sardegna con Giovanni Terzi e la figlia più piccola Caterina. Dolcissime le foto in tre con il giornalista che abbraccia entrambe e coccola con un bacio tenerissimo la piccola di casa. “Cronaca di una giornata spettacolare all’ Isola Piana… e non finisce qui” scrive Simona Ventura commentando le foto che ha pubblicato sul suo profilo social. La felicità è evidente e non mancano gli scatti in bikini. Simona Ventura a 57 anni mostra la tonicità di anni di sport, super felice e super sexy. Il post con la carrellata di foto dalla Sardegna riceve il pieno di like e i commenti sono tutti per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 22 luglio 2022) Unaperma è anche un’estate. La conduttrice è in Sardegna con Giovanni Terzi e la figlia più piccola Caterina. Dolcissime le foto in tre con il giornalista che abbraccia entrambe e coccola con un bacio tenerissimo la piccola di casa. “Cronaca di unaall’ Isola Piana… e non finisce qui” scrivecommentando le foto che ha pubblicato sul suo profilo social. La felicità è evidente e non mancano gli scatti ina 57 anni mostra la tonicità di anni di sport, super felice e super sexy. Il post con la carrellata di foto dalla Sardegna riceve il pieno di like e i commenti sono tutti per ...

