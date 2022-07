LIVE F1, GP Francia 2022 in DIRETTA: Sainz verrà penalizzato 10 posizioni! Leclerc al comando, alle 17.00 le FP2 (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 Verstappen rallenta ma è comunque molto veloce in 1’38?7, mentre le Ferrari girano in 1’39” alto. Programmi di lavoro difficile da interpretare. 14.56 Primo confronto a distanza tra Red Bull e Ferrari sul passo, tutti con gomme soft: 1’37?9 Verstappen, 1’39?1 Leclerc, 1’39?8 Perez e Sainz. 14.54 Sainz gira in 1’39?2 ad inizio simulazione di passo gara con gomme morbide. In pista adesso anche Leclerc e Verstappen a parità di mescola. 14.52 Sainz si rilancia con gomme soft usate, ma forse per una breve simulazione di passo gara a fine sessione. 14.50 Da sottolineare la buona prestazione del rookie olandese Nyck De Vries, 9° con la Mercedes di Hamilton a mezzo secondo dal crono di George Russell con l’altra ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.58 Verstappen rnta ma è comunque molto veloce in 1’38?7, mentre le Ferrari girano in 1’39” alto. Programmi di lavoro difficile da interpretare. 14.56 Primo confronto a distanza tra Red Bull e Ferrari sul passo, tutti con gomme soft: 1’37?9 Verstappen, 1’39?1, 1’39?8 Perez e. 14.54gira in 1’39?2 ad inizio simulazione di passo gara con gomme morbide. In pista adesso anchee Verstappen a parità di mescola. 14.52si rilancia con gomme soft usate, ma forse per una breve simulazione di passo gara a fine sessione. 14.50 Da sottolineare la buona prestazione del rookie olandese Nyck De Vries, 9° con la Mercedes di Hamilton a mezzo secondo dal crono di George Russell con l’altra ...

