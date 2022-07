Barbara D’Urso: vacanze finite per lei? (Di venerdì 22 luglio 2022) Barbara D’Urso costretta a rinunciare alle vacanze estive per impegni di lavoro? Da non credere, ecco cosa sta accadendo alla nota conduttrice. Barbara D’Urso è sicuramente una delle presentatrice più amate dal pubblico a casa. Da sempre i suoi programmi intrattengono moltissime persone. Purtroppo, nelle ultime ore è costretta a fare i conti con una questione piuttosto spinosa. Andiamo a scoprire cosa è successo. Fine delle vacanze per Barbara D’Urso? Ecco la veritàBarbara D’Urso si sta godendo le vacanze, in vista dei vari impegni lavorativi che dovrà affrontare nella prossima stagione televisiva. Infatti, a settembre il suo amato programma Pomeriggio 5, tornerà in tv. Ma non è ... Leggi su formatonews (Di venerdì 22 luglio 2022)costretta a rinunciare alleestive per impegni di lavoro? Da non credere, ecco cosa sta accadendo alla nota conduttrice.è sicuramente una delle presentatrice più amate dal pubblico a casa. Da sempre i suoi programmi intrattengono moltissime persone. Purtroppo, nelle ultime ore è costretta a fare i conti con una questione piuttosto spinosa. Andiamo a scoprire cosa è successo. Fine delleper? Ecco la veritàsi sta godendo le, in vista dei vari impegni lavorativi che dovrà affrontare nella prossima stagione televisiva. Infatti, a settembre il suo amato programma Pomeriggio 5, tornerà in tv. Ma non è ...

