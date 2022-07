Tassisti accontentati: stralciato l’articolo 10 sulla liberalizzazione del settore per blindare il via libera al ddl Concorrenza (Di giovedì 21 luglio 2022) Il disegno di legge Concorrenza arriverà in Aula alla Camera lunedì 25 luglio, per ricevere il via libera definitivo nonostante l’epilogo del governo Draghi. La soluzione concordata nella riunione della ormai ex maggioranza per consentire l’approvazione rapida del testo prevede lo stralcio dell’articolo 10. Dopo settimane di scioperi e proteste, i Tassisti possono esultare: la norma che affronta il tema della liberalizzazione del settore dei taxi sarà cancellata. L’addio di Mario Draghi a Palazzo Chigi mette a rischio alcune riforme e provvedimenti legati al raggiungimento degli obiettivi del Pnrr. Per questo l’ex maggioranza in queste ore si è confrontata per decidere come concludere l’iter dei decreti ancora in sospeso. La Camera affronterà infatti anche l’esame del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Il disegno di leggearriverà in Aula alla Camera lunedì 25 luglio, per ricevere il viadefinitivo nonostante l’epilogo del governo Draghi. La soluzione concordata nella riunione della ormai ex maggioranza per consentire l’approvazione rapida del testo prevede lo stralcio del10. Dopo settimane di scioperi e proteste, ipossono esultare: la norma che affronta il tema delladeldei taxi sarà cancellata. L’addio di Mario Draghi a Palazzo Chigi mette a rischio alcune riforme e provvedimenti legati al raggiungimento degli obiettivi del Pnrr. Per questo l’ex maggioranza in queste ore si è confrontata per decidere come concludere l’iter dei decreti ancora in sospeso. La Camera affronterà infatti anche l’esame del ...

