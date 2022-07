“Mi hanno fatto piangere!”: scartata all’ultimo minuto da Tale e Quale Show, Carlo Conti non la vuole assolutamente (Di giovedì 21 luglio 2022) Un rifiuto di Carlo Conti ha fatto letteralmente piangere un papabile concorrente, lei si sfoga pubblicamente sulla grande delusione Carlo-Conti (Rai Play)Una papabile concorrente dello Show di Carlo Conti, Tale e Quale Show, non ha avuto paura a rendere pubblica la sua profonda delusione per essere stata scartata. Non è la prima volta che cercava di entrare presentandosi ai provini del programma Rai, ma non si sa per quali dinamiche, nonostante la sua bravura, viene sempre fatta fuori. Parliamo della Showgirl Patrizia Pellegrino che ha rilasciato proprio in questi giorni un’intervista al settimanale Diva e Donna. In questa occasione le è stato chiesto il perché del ... Leggi su direttanews (Di giovedì 21 luglio 2022) Un rifiuto dihaletteralmente piangere un papabile concorrente, lei si sfoga pubblicamente sulla grande delusione(Rai Play)Una papabile concorrente dellodi, non ha avuto paura a rendere pubblica la sua profonda delusione per essere stata. Non è la prima volta che cercava di entrare presentandosi ai provini del programma Rai, ma non si sa per quali dinamiche, nonostante la sua bravura, viene sempre fatta fuori. Parliamo dellagirl Patrizia Pellegrino che ha rilasciato proprio in questi giorni un’intervista al settimanale Diva e Donna. In questa occasione le è stato chiesto il perché del ...

marattin : Le cose che hanno “irritato” alcune forze politiche (concorrenza, politiche energetiche, riforma riscossione) sono… - giorgio_gori : Hanno scelto di giocare sulla pelle degli italiani per tornaconto elettorale, ma forse hanno fatto male i conti. M… - martaottaviani : #Conte gli ha fatto il primo sgambetto, #Salvini e #Berlusconi hanno fatto il resto. Hanno tutti un denominatore co… - ____carlo____ : RT @boni_castellane: Dini seguì i consigli di Scalfaro per favorire il PD, Monti seguì i consigli di Napolitano per favorire il PD, Draghi… - ivo_orsini : @GiuseppeConteIT ha fatto un perfetto assist al duo Salvini Berlusconi che hanno preso la palla al balzo mettendo i… -