MediasetTgcom24 : Immigrate costrette a 'schiavitù delle pulizie': 5 arresti a Palermo #nigeriane #palermo -

Livesicilia.it

I 5, secondo le indagini, sfruttavano alcunenigeriane ospitate in diversi centri d'accoglienza, costringendole a lavorare come addette alle pulizie 'con turni massacranti, superando ...Ragazze nigeriane sarebbero state reclutate nei centri di accoglienza ea spaccarsi la ... Le lavoratriciprestavano servizio in alcune strutture ricettive a Palermo e Castelvetrano. ... Palermo, “schiave del pulito”: 5 arresti per caporalato La polizia di Palermo ha arrestato e posto ai domiciliari 5 persone accusati di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento lavorativo, di truffa e di estorsione. I 5, secondo le indagini, ...La vicenda risale al dicembre scorso quando i poliziotti del commissariato di Porto Empedocle eseguirono un provvedimento di fermo nei confronti della baby gang.