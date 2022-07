Gli orsi polari cercano di sopravvivere con i rifiuti

(Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Mentre il loro habitat scompare gradualmente per effetto del cambiamento climatico, glisi rivolgono sempre di più aicome fonte di cibo. E’ quanto emerge da un report dell’Università dell’Alberta, che ha seguito il movimento degliin alcune discariche a cielo aperto in Alaska e nel Nord del Canada. Questo comportamento è rischioso per la sicurezza delle persone e per la salute degli, che insieme agli scarti di cibo finiscono per mangiarne anche gli involucri. La plastica e altri materiali non commestibili causano loro disturbi vari, a partire da blocchi intestinali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

