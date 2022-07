Draghi si è dimesso. Il discorso di Mattarella: “Sciolgo le Camere” – LIVE (Di giovedì 21 luglio 2022) Mario Draghi, game over. Dopo la lunga giornata di ieri, segnata dal duro discorso del premier al Senato e la mancata fiducia da parte di Forza Italia, Lega e M5S, il governo è ormai al tramonto. Alle 9 l’ex banchiere si è presentato alla Camera per breve comunicazioni e poi è salito al Quirinale per rassegnare, per la seconda volta in una settimana, le dimissioni nella mani di Mattarella. Ora non resta che capire le tempistiche per il voto anticipato. A guidare le danze ora è il Quirinale: Mattarella ha sciolto le Camere, indetto nuove elezioni entro 70 giorni (senza ancora specificare la data) e richiamato i partiti politici al senso di responsabilità. Per approfondire Perché Draghi si è suicidato Il segreto di Draghi: cosa non torna sulla crisi Il paradosso ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 21 luglio 2022) Mario, game over. Dopo la lunga giornata di ieri, segnata dal durodel premier al Senato e la mancata fiducia da parte di Forza Italia, Lega e M5S, il governo è ormai al tramonto. Alle 9 l’ex banchiere si è presentato alla Camera per breve comunicazioni e poi è salito al Quirinale per rassegnare, per la seconda volta in una settimana, le dimissioni nella mani di. Ora non resta che capire le tempistiche per il voto anticipato. A guidare le danze ora è il Quirinale:ha sciolto le, indetto nuove elezioni entro 70 giorni (senza ancora specificare la data) e richiamato i partiti politici al senso di responsabilità. Per approfondire Perchési è suicidato Il segreto di: cosa non torna sulla crisi Il paradosso ...

AlexBazzaro : ??DRAGHI SI È DIMESSO - Agenzia_Ansa : FLASH | Draghi si è dimesso #ANSA - Tommasolabate : Resta un mistero. Draghi oggi sta provando a rimanere alla guida di una maggioranza ridotta in mille pezzi mentre l… - Luca_S2_ : gnoooooo Draghi dimesso sciolte le camere ma non viene giù tutto i mercati non sono nel panico..... - AngeloCapparel9 : @VeroDeRomanis Draghi ha avuto la fiducia dai senatori e si è dimesso ( caso unico al mondo ) ! Non l'hanno cacci… -