Concita De Gregorio insulta i napoletani per difendere Draghi: si scatena un pandemonio

Concita De Gregorio scatena la polemica. A prendersela con la conduttrice di In Onda, programma di La7, Massa Lubrense. Il motivo? Un paragone utilizzato per commentare la crisi di governo. Più nel dettaglio la giornalista ha paragonato il discorso da dimissionario di Mario Draghi a quelle di "un titolare di cattedra ad Harvard che è stato incaricato di una supplenza all'alberghiero di Massa Lubrense". Frasi che hanno sollevato parecchio clamore. Primo tra tutti a replicare è il sindaco del comune della Penisola Sorrentina, Lorenzo Balducelli: "Sono dispiaciuto soprattutto per i ragazzi. Una gaffe ci può stare, capita a tutti, ma fatta da una giornalista del calibro di Concita De Gregorio in un momento drammatico come la fine del governo di Mario Draghi, per ..."

fanpage : Una giornalista che riesce a far arrabbiare una intera città non è da poco. È riuscito a Concita De Gregorio, penna… - GiovaQuez : Concita De Gregorio fa vedere la foto di Sanna Marin (????) al concerto e dice: 'Qui da noi abbiamo Meloni'. Lo sapp… - A_Mastrapasqua : RT @durezzadelviver: Concita De Gregorio ieri in TV: “Draghi è come un professore di Harvard che si trova a insegnare all'alberghiero di Ma… - sergycandore : RT @durezzadelviver: Concita De Gregorio ieri in TV: “Draghi è come un professore di Harvard che si trova a insegnare all'alberghiero di Ma… - BelusciGim : Tranquilla Europa, siamo un paese serio -