Bonus psicologo 2022, domande online: istruzioni Inps (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Bonus psicologo 2022, dal prossimo 25 luglio si potrà presentare la richiesta sul sito dell'Inps del 'Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia'. Lo comunica l'Inps. Il nuovo beneficio, destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro, è volto a sostenere le spese di assistenza psicologica di coloro che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Le domande per la richiesta potranno essere presentate dal 25/07/2022 al 24/10/2022. Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili.

