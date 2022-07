Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi in crisi: «Lei è tornata a Roma» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un'altra coppia nata a Uomini e Donne potrebbe lasciarsi presto. Stiamo parlando dell'ex tronista Davide Donadei e dell'ex corteggiatrice Chiara Rabbi, che starebbero vivendo una forte crisi. Sembra, addirittura, che la ragazza abbia fatto le valige e sia tornata a Roma. Uomini e Donne: Davide Donadei e Chiara Rabbi in crisi Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono innamorati a Uomini e Donne più di un anno fa e, fino a qualche giorno fa, sembravano più uniti che mai. Secondo due indiscrezioni, i due starebbero vivendo ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un'altra coppia nata apotrebbe lasciarsi presto. Stiamo parlando dell'ex tronistae dell'ex corteggiatrice, che starebbero vivendo una forte. Sembra, addirittura, che la ragazza abbia fatto le valige e siainsi sono innamorati apiù di un anno fa e, fino a qualche giorno fa, sembravano più uniti che mai. Secondo due indiscrezioni, i due starebbero vivendo ...

