Salernitana | Nicola | ” Voglio Filip Djuricic”

(Di mercoledì 20 luglio 2022)- Lacontinua la sua preparazione, oggi scarico per gli uomini di. Nel frattempo, Morgan De Sanctis è attento sulle operazioni in entrata e aspetta il giusto nome per l’attacco. Davide, manager della, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato di vari argomenti riguardanti il mercato e gli obbiettivi stagionali dei corallini. Ecco di seguito, le parole del mister ex Crotone: Sul lavoro duro e i sacrifici: “Non credo che nella vita si possa ottenere qualcosa senza soffrire, si lavora duramente ma sempre col sorriso e lo spirito giusto. Lo scopo è quello di mantenere chi ci aveva permesso di salvarci e integrare con giocatori che possono dare contributo e che abbiano qualità. Chi viene trova una società forte, con ...

A fine primo tempo mister Davidecambia tutti e 11 i calciatori. I ritmi sono blandi, lamacina ancora gioco e qualche azione ma si finisce sul 2 - 0. Amichevole che di fatto ...Il video con highlights e gol di- Wieczysta Cracovia 2 - 0 , amichevole precampionato andata in scena quest'oggi a ...di questo inizio di preparazione per gli uomini di Davide, che ...L' amichevole scivola in secondo piano, perché la notizia più importante e purtroppo infausta per la Salernitana è l'infortunio di Matteo Lovato.SALERNITANA LOVATO – Brutte notizie per Davide Nicola, che nemmeno il tempo di concludere la preparazione pre-campionato che rischia di perdere un neo acquisto. Nel corso dell’amichevole di oggi contr ...