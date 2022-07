(Di mercoledì 20 luglio 2022)ha anticipato quelle che sono le richieste del DMA, alper quanto riguarda le app che non sono giochi. Anche in Europa glipotranno sceglieredi. ...

Pubblicità

Digital_Day : Gli sviluppatori potranno scegliere di usare altri sistemi di pagamento, ma risparmieranno poco (rischiando tanto) - comunica_rp : Google apre il Play Store ai sistemi di pagamento terzi - StartComNews : Google apre il Play Store ai sistemi di pagamento terzi - ITmanagerSlife : Google Play Store apre ai sistemi di pagamento di terze parti - ilsoftware : Google Play Store apre ai sistemi di pagamento di terze parti -

DDay.it

... hanno una scarsa efficienza nei climi caldi e dunque per i grandi operatori del cloud computing, come le stessee Oracle, sinegli anni a venire una nuova sfida da affrontare. Tag: ...Questa partnership globale ed esclusivale porte a una nuova era per i sostenitori del Club. ... secondo App Store ePlay. Nel 2022, OneFootball ha annunciato una nuova joint venture " ... Google apre ai sistemi di pagamento terzi per le app. L’Europa sorride, gli sviluppatori meno Google inizia i primi test sugli occhiali AR che sta sviluppando con traduzione e trascrizione, oltre che navigazione AR. Scopri di più ...Google apre ai pagamenti alternativi sul Play Store in Europa dopo l'approvazione del DMA, ma ridurrà la commissione solo del 3% ...