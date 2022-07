Atalanta, le ultime amichevoli estive: il programma e dove vederle (Di mercoledì 20 luglio 2022) Bergamo. Concluso il ritiro a Clusone, la preparazione dell’Atalanta verso l’inizio della Serie A entra nella seconda fase. I nerazzurri apriranno le danze sabato 13 agosto alle 18.30 a Genova contro la Sampdoria. Prima, però, spazio a due amichevoli che permetteranno di trarre ulteriori indicazioni preziose dopo quanto visto nei 9 giorni in Valseriana. In ritiro l’Atalanta ha affrontato due rappresentative (Valseriana e Valli Bergamasche) e una squadra dilettantistica svizzera (Gambarogno-Contone), ottenendo tre vittorie larghe per 15-0, 10-0 e 12-1. Ora arriva il momento di sfidare i professionisti. Il calendario delle amichevoli estive dell’Atalanta 23 luglio, ore 17.00: Atalanta-Como (a Sesto San Giovanni) 29 luglio, ore 20.45: Newcastle-Atalanta ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 20 luglio 2022) Bergamo. Concluso il ritiro a Clusone, la preparazione dell’verso l’inizio della Serie A entra nella seconda fase. I nerazzurri apriranno le danze sabato 13 agosto alle 18.30 a Genova contro la Sampdoria. Prima, però, spazio a dueche permetteranno di trarre ulteriori indicazioni preziose dopo quanto visto nei 9 giorni in Valseriana. In ritiro l’ha affrontato due rappresentative (Valseriana e Valli Bergamasche) e una squadra dilettantistica svizzera (Gambarogno-Contone), ottenendo tre vittorie larghe per 15-0, 10-0 e 12-1. Ora arriva il momento di sfidare i professionisti. Il calendario delledell’23 luglio, ore 17.00:-Como (a Sesto San Giovanni) 29 luglio, ore 20.45: Newcastle-...

