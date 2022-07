Smat assume full time a tempo indeterminato Ecco come fare

(Di martedì 19 luglio 2022) Il Gruppo, leader nel campo del servizio idrico integrato, ricerca 70 addettinei settori tecnici e amministrativi. L’avviso di selezione ed i profili professionali ricercati sono reperibili sul sito internet dell’azienda dove si trovano tutte le informazioni (requisiti per la partecipazione, modalità di presentazione della domanda etc) sulla procedura di selezione finalizzata all’assunzione apieno e. Le domande vanno inoltrate entro le 24 del 2/08/2022. Per alcuni profili è prevista l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante. La data di assunzione per tutte le 70 unità è fissata al 2/11/2022. Le principali sedi di lavoro dinell’ambito della Città Metropolitana di ...

