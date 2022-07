Amnesty, diritto a manifestare minacciato in tutto il mondo (Di martedì 19 luglio 2022) Il diritto a manifestare è minacciato come mai prima e in modo crescente in tutte le regioni del mondo, secondo Amnesty International, che lancia una campagna globale, chiamata "Protect the Protest", ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Ilcome mai prima e in modo crescente in tutte le regioni del, secondoInternational, che lancia una campagna globale, chiamata "Protect the Protest", ...

Pubblicità

amnestyitalia : Il diritto di protesta sta subendo un attacco senza precedenti in ogni parte del mondo. Ecco perché oggi abbiamo la… - amnestyitalia : 'In Iraq avevamo sentito parlare dei diritti umani e dei diritti delle donne in Europa. Ma qui non c'è alcun diritt… - amnestyitalia : Da 300 giorni le ragazze in #Afghanistan non possono andare a scuola. L'istruzione non è un privilegio, ma un dirit… - iconanews : Amnesty, diritto a manifestare minacciato in tutto il mondo - Carmela_oltre : RT @amnestyitalia: Il diritto di protesta sta subendo un attacco senza precedenti in ogni parte del mondo. Ecco perché oggi abbiamo lanciat… -