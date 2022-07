Spaccio cocaina in Valle di Susa, lo gestivano due fratelli (Di lunedì 18 luglio 2022) Questa mattina, in Valle di Susa e nella cintura ovest del capoluogo piemontese, i carabinieri di Susa hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Torino su richiesta della Procura, nei confronti di 8 persone (6 in carcere, 1 ai domiciliari e 1 obbligo di presentazione alla Pg) sei italiani e due albanesi, gravemente indiziati di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. L’indagine è stata avviata nel giugno 2020.I destinatari della misura cautelare sono gravemente indiziati di Spaccio di cocaina al dettaglio tra la Valle di Susa e l’area occidentale di Torino. Gli indagati, secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbero rivestito differenti ruoli all’interno del gruppo (grossisti, distributori, venditori al ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 18 luglio 2022) Questa mattina, indie nella cintura ovest del capoluogo piemontese, i carabinieri dihanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Torino su richiesta della Procura, nei confronti di 8 persone (6 in carcere, 1 ai domiciliari e 1 obbligo di presentazione alla Pg) sei italiani e due albanesi, gravemente indiziati di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. L’indagine è stata avviata nel giugno 2020.I destinatari della misura cautelare sono gravemente indiziati didial dettaglio tra ladie l’area occidentale di Torino. Gli indagati, secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbero rivestito differenti ruoli all’interno del gruppo (grossisti, distributori, venditori al ...

